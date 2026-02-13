Dosso vola al World Indoor Tour di Atletica | Soddisfatta del lavoro svolto Ho nuovi stimoli

Dosso ha vinto una gara al World Indoor Tour di Atletica, motivata dai nuovi obiettivi e dal lavoro recente. Durante l’evento a Belgrado, la atleta ha commentato di sentirsi soddisfatta delle sue prestazioni e di aver trovato nuove energie per le prossime sfide. La competizione si svolge in un momento in cui gli italiani degli sport invernali si concentrano sulle Olimpiadi di Milano Cortina, lasciando spazio agli atleti di pista e salto di riprendere le gare indoor per prepararsi ai Giochi del 2026.

Belgrado – Mentre si svolgono con successo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per gli Azzurri degli sport invernali e del ghiaccio, l'atletica italiana riprende le gare e nell'indoor per puntare ai podi del 2026. E si susseguono le tappe internazionali del World Indoor Tour. Nella tappa Gold di Belgrado, vola nei 60 metri Zaynab Dosso, che segna sul traguardo un bel crono di 7.02 a un solo centesimo dal suo primato nazionale. L'atleta tricolore realizza la seconda prestazione mondiale dell'anno e fa il secondo successo consecutivo, in due gare stagionali. Vince la gara e lo fa davanti alla campionessa olimpica dei 100 metri Julien Alfred.