Turista morta dopo un malore in un hotel di Rimini | indagato il giovane medico di guardia che la visitò

Una turista di 42 anni è deceduta dopo aver accusato un malore in un hotel di Rimini. La donna, visitata da un giovane medico di guardia, è stata trovata in condizioni critiche poco dopo l'intervento. L'autorità giudiziaria ha aperto un procedimento contro il medico, che ora è indagato per omicidio colposo. La vicenda è oggetto di indagini per chiarire le cause della morte.

Il malore, con sintomi apparentemente molto comuni, si rivelò fatale e la donna - di 42 anni - morì poco dopo essere visitata da un giovane medico di guardia, ora indagato per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Turista muore dopo la visita della guardia medica, indagato il dottore che si occupò di leiGli accertamenti autoptici e la consulenza tecnica depositata in Procura indicano come causa della morte uno shock emorragico dovuto a un'emorragia... Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoRimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta... Tutto quello che riguarda Turista morta Temi più discussi: Francia, incidente ad un bus di turisti israeliani: morta adolescente; RIMINI: Turista muore dopo la visita, medico indagato; Francia: incidente ad un bus di turisti israeliani, un'adolescente morta; Turista morto in gondola, condannati tre piloti Actv e un tassista. Tragedia in hotel a Rimini: turista muore dopo il controllo medico, indagato giovane dottoreTragedia a Rimini nel settembre 2025: una turista di 42 anni, arrivata in città per una vacanza, è morta in albergo dopo aver accusato forti dolori addominali. Inutili i soccorsi chiamati dal marito. altarimini.it Turista morta sulla teleferica, il 9 aprile il processo abbreviato per due imputatiA Verbania si discuterà il caso della tragedia in valle Anzasca, dove morì Margherita Lega. Il terzo imputato ha chiesto di patteggiare ... giornalelavoce.it Una turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento. #ANSA - facebook.com facebook Una turista israeliana di 12 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'una di notte alla stazione di Belleville, in Savoia, Francia, secondo quanto riferito dalla prefettura del dipartimento. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com