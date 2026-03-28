Un medico di 32 anni, che aveva prestato assistenza a una turista di 42 anni in un albergo della riviera di Rimini, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. La donna era stata visitata dalla guardia medica prima di morire nel settembre 2025. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della sua morte.

Gli accertamenti autoptici e la consulenza tecnica depositata in Procura indicano come causa della morte uno shock emorragico dovuto a un'emorragia interna ritenuta difficilmente individuabile Un medico di continuità assistenziale 32enne è indagato per omicidio colposo in ambito sanitario in relazione alla morte di una turista di 42 anni avvenuta nel settembre 2025 in un albergo della riviera di Rimini. La donna, giunta in città per una breve vacanza, aveva accusato forti dolori addominali, spingendo il marito a richiedere l'intervento della guardia medica. Il sanitario, uno specializzando di origine bolognese, dopo una visita domiciliare con parametri vitali nella norma e senza ulteriori sintomi evidenti, aveva prescritto un antispastico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Turista muore dopo la visita della guardia medica, indagato il dottore che si occupò di lei

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