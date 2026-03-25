Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo. La decisione è arrivata dopo una lunga giornata trascorsa nel suo ufficio, con pressioni da parte di alcuni esponenti del governo. Il vicepremier ha dichiarato che, se richiesta dalla premier, la dimissione doveva essere accolta. La comunicazione è stata confermata da fonti ufficiali del governo.

Daniela Santanchè si è dimessa. Dopo una lunga giornata rinchiusa nel "bunker" del ministero del Turismo la "Santa", complice il pressing di Ignazio La Russa e dei big di Fratelli d'Italia, il passo indietro. «Se la presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, devi farlo». Il vicepremier e segretario di Forza Italia attraversa a grandi falcate i corridoi di Montecitorio e scambia qualche parola con Il Messaggero. Si avvia all'uscita, giù per le scale. Tajani ha accusato il colpo della sconfitta referendaria. Una battaglia storica di Silvio Berlusconi, la separazione delle carriere di giudici e pm, il colpo di grazia alle "correnti di sinistra", è andata in fumo alle urne. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. Tajani: «Se te lo chiede la premier devi farlo»

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