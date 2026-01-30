Tirocini di inclusione sociale il Comune pubblica l' avviso per l' erogazione dei voucher

Il Comune di Messina ha aperto le candidature per i voucher destinati a tirocini di inclusione sociale. L’obiettivo è aiutare le persone in difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro attraverso questa misura del Piano di Attuazione Locale QSF 2023. L’avviso pubblico è già disponibile e le domande si possono presentare per accedere a queste opportunità di inserimento.

Il Comune di Messina ha pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione di voucher finalizzati all'attivazione di tirocini di inclusione sociale, nell'ambito del Piano di Attuazione Locale QSF 2023 – Fondo Povertà, Quota Servizi. L'intervento è rivolto a 80 beneficiari, percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o cittadini con ISEE non superiore a 10.140 euro, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale. "Con questo avviso – dichiara il sindaco Federico Basile – l'Amministrazione comunale prosegue con determinazione il percorso di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale, attraverso strumenti che non si limitano al sostegno economico, ma favoriscono la partecipazione attiva e la valorizzazione delle persone.

