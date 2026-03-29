Turbolenza su un volo Orio-Bari feriti a bordo | aperta un’indagine

Giovedì scorso, un volo Malta Air, operato per conto di Ryanair, è stato coinvolto in una turbolenza durante la fase di crociera tra Orio al Serio e Bari. A causa del turbolento movimento, alcuni passeggeri a bordo hanno riportato ferite. La compagnia ha aperto un’indagine sull’accaduto, mentre le autorità aeroportuali stanno verificando le cause dell’evento.

Attimi di paura su un volo da Orio al Serio a Bari. Giovedì scorso, 26 marzo, alcuni passeggeri di un volo Malta Air (che opera per conto di Ryanair ) partito dallo scalo bergamasco sono rimasti feriti dopo che il Boeing B 738 ha incontrato una forte turbolenza durante la fase di crociera. Nonostante le condizioni avverse, l’aereo è riuscito ad atterrare in Puglia 75 minuti dopo il decollo dal ‘Caravaggio’. Nell’aeroporto barese sono stati forniti i primi soccorsi i feriti. Le condizioni di uno dei viaggiatori ha portato l’ Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ad aprire un’indagine – come annunciato sul sito ufficiale – per accertare cosa sia realmente accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feriti: aperta indagineMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un’indagineUn volo Malta Air (operato per conto di Ryanair) partito da Orio al Serio (Bergamo) e diretto a Bari si è trasformato in un incubo. Una selezione di notizie su Turbolenza su un volo Orio Bari feriti... Temi più discussi: Turbolenza sull’Orio-Bari di Ryanair, dei passeggeri feriti. Aperta un’inchiesta; Paura sul volo Bergamo-Bari, feriti alcuni passeggeri: aperta un'inchiesta; Turbolenza su Ryanair Orio-Bari: feriti e inchiesta sull’incidente a bordo. Turbolenza sull’Orio-Bari di Ryanair, dei passeggeri feriti. Aperta un’inchiestaGiovedì 26 marzo il volo Orio-Bari è stato investito da una turbolenza talmente forte da provocare alcune lesioni tra i passeggeri a bordo. L’Ansv ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza c ... ecodibergamo.it Turbolenza su un volo Bergamo–Bari: feriti a bordo, avviata indagine ANSVDurante la fase di crociera, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto di Ryanair sarebbe stato interessato da una violenta turbolenza improvvisa che ha provocato il ferimento di alcuni ... giornaledipuglia.com Turbolenza sull’Orio-Bari di Ryanair, dei passeggeri feriti. Aperta un’inchiesta x.com Turbolenza sull’Orio-Bari di Ryanair, dei passeggeri feriti. Aperta un’inchiesta - facebook.com facebook