Paura sul volo Bergamo-Bari | passeggeri feriti e indagine aperta

Da quotidianodipuglia.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un volo di circa un'ora e 15 minuti tra Bergamo e Bari, alcuni passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità competenti. La tratta è molto frequentata da pendolari e turisti, e l'evento ha suscitato preoccupazioni tra coloro che erano a bordo. La compagnia aerea ha avviato le verifiche del caso.

Settantacinque minuti di volo. Una rotta percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari e turisti tra il "Caravaggio" di Bergamo e il "Karol Wojtyla" di Bari. Ma giovedì 26 marzo, a bordo del volo FR-4132 di Ryanair (operato da Malta Air), la normalità si è spezzata all'improvviso. Mentre il Boeing 737-800 procedeva stabilmente in fase di crociera, il cielo ha smesso di essere amico: una turbolenza violenta e improvvisa ha investito l'aeromobile, scuotendolo con una forza tale da provocare il ferimento di alcune persone a bordo. Il confine sottile tra paura e incidente Nonostante i momenti di panico tra i sedili, l’aereo ha proseguito la sua corsa atterrando regolarmente sulla pista di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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