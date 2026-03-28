Paura sul volo Bergamo-Bari | passeggeri feriti e indagine aperta

Durante un volo di circa un'ora e 15 minuti tra Bergamo e Bari, alcuni passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità competenti. La tratta è molto frequentata da pendolari e turisti, e l'evento ha suscitato preoccupazioni tra coloro che erano a bordo. La compagnia aerea ha avviato le verifiche del caso.

Settantacinque minuti di volo. Una rotta percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari e turisti tra il "Caravaggio" di Bergamo e il "Karol Wojtyla" di Bari. Ma giovedì 26 marzo, a bordo del volo FR-4132 di Ryanair (operato da Malta Air), la normalità si è spezzata all'improvviso. Mentre il Boeing 737-800 procedeva stabilmente in fase di crociera, il cielo ha smesso di essere amico: una turbolenza violenta e improvvisa ha investito l'aeromobile, scuotendolo con una forza tale da provocare il ferimento di alcune persone a bordo. Il confine sottile tra paura e incidente Nonostante i momenti di panico tra i sedili, l’aereo ha proseguito la sua corsa atterrando regolarmente sulla pista di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Paura sul volo Bergamo-Bari: passeggeri feriti e indagine aperta Articoli correlati Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaBergamo, 28 marzo 2026 – L’incubo di ogni passeggero, specie quelli che vivono con più ansia i voli in aereo, si è manifestato il 26 marzo 2026 in... Forte turbolenza in volo, scoppia il panico: diversi passeggeri feritiAll’inizio sembra tutto normale: il brusio basso in cabina, le cinture che scattano, la luce che vibra appena sopra le teste. Tutti gli aggiornamenti su Paura sul volo Bergamo Bari passeggeri... Turbolenza sul volo Bergamo-Bari: feriti alcuni passeggeri. L’Ansv apre un’indagine sulla sicurezzaL'indagine tecnica mirerà a ricostruire l'esatta dinamica dell'incontro con la massa d'aria instabile e a verificare se le procedure di sicurezza di bordo siano state correttamente applicate ... msn.com Turbolenza su un volo Bergamo–Bari: feriti a bordo, avviata indagine ANSVDurante la fase di crociera, un Boeing 737-800 operato da Malta Air per conto di Ryanair sarebbe stato interessato da una violenta turbolenza improvvisa che ha provocato il ferimento di alcuni ... giornaledipuglia.com