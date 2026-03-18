Creato il più grande database sui tumori di cani e gatti | oltre 1 milione di casi registrati e ad accesso libero

Un team di ricercatori inglesi e spagnoli ha sviluppato il più grande database open source sui tumori che coinvolgono cani e gatti, raccogliendo più di un milione di casi. Il database, accessibile liberamente, contiene informazioni dettagliate sui tumori riscontrati negli animali domestici. La creazione di questa risorsa rappresenta un passo importante nel settore della ricerca veterinaria.

E' stato creato da alcuni ricercatori inglesi e spagnoli il più grande database mondiale open source sui tumori che colpiscono cani e gatti, registrando oltre 1 milione di casi. Mastocitoma, linfoma e osteosarcoma tra i più frequenti ma con rischio diverso tra razze e tipologie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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