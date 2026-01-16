Nel Salento nasce il lavoro dei sogni | pagati per coccolare cani e gatti tutto il giorno

In Puglia nasce una nuova opportunità professionale: diventare addetti alla cura di cani e gatti. Questa figura, che permette di dedicarsi quotidianamente al benessere degli animali, sta trovando spazio attraverso i primi corsi formativi in Italia. Un percorso che trasforma la passione per gli animali in una professione reale, offrendo possibilità di lavoro e crescita nel settore pet-care.

Coccolare animali per almeno otto ore al giorno può diventare una professione vera e propria. Non si tratta di un sogno irrealizzabile, ma di una realtà che sta prendendo forma in Puglia, dove nascono i primi corsi in Italia dedicati a questa nuova figura professionale. La Clinica Veterinaria del Salento a Taviano, in provincia di Lecce, diretta dal dottor Antonio D'Argento, ha annunciato l'avvio dei primi corsi di formazione per operatori benessere animale, una sigla che si traduce nell'acronimo Oba. Si tratta di una figura pensata per garantire la cura quotidiana, il comfort fisico e l'equilibrio emotivo degli animali che si trovano in degenza, anche per lunghi periodi.

