Il “cauto ottimismo” di facciata che pian piano lascia spazio a occhi lucidi, abbracci e sorrisi. Quando la vittoria del No si fa concreta, un’ondata di gioia mista a sollievo invade la sede nazionale di Libera a Roma, dove l’ Associazione nazionale magistrati ha scelto di aspettare i risultati del referendum. “Abbiamo fatto un miracolo”, è il concetto che si sente ripetere in varie forme. Enrico Grosso, il giurista torinese scelto dalle toghe come frontman del “loro” comitato Giusto dire No, è emozionatissimo: “È stato un capolavoro collettivo”, dice parlando al Fatto dopo una decina di interviste tv. Se lo aspettava? “Devo dire di sì. Nella mia vita ho sempre scommesso su una ancestrale saggezza inconsapevole del popolo: gli italiani, senza saperlo, riescono sempre a salvare se stessi “, sorride. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, magistrati in festa per il “miracolo”. Il frontman del No Grosso: “Gli italiani salvano sempre se stessi”. Gratteri: “La società civile è viva”

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