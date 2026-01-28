Esercizi per combattere sé stessi Gioia Salvatori al Teatro Villa Pamphilj

Domenica mattina al Teatro Villa Pamphilj, Gioia Salvatori porta in scena il suo monologo “Esercizi per combattere sé stessi”. Lo spettacolo comincia alle 11.30 e mescola parole, ironia e musica dal vivo di Simone Alessandrini. È un viaggio tra il surreale e il leggero, che invita il pubblico a riflettere sulle proprie contraddizioni in modo semplice e diretto.

Domenica 1 febbraio alle ore 11.30, il Teatro Villa Pamphilj ospita Gioia Salvatori, protagonista di Esercizi per combattere sé stessi, un monologo che intreccia parola, ironia e la musica dal vivo eseguita da Simone Alessandrini, in un attraversamento surreale e leggero delle nostre contraddizioni quotidiane. Una produzione Associazione Cranpi. Ingresso 10 euro. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Gioia Salvatori, nasce con un grande intento: quello di toglierci di mezzo, noi e i nostri fattacci. Un percorso che invita a scandagliare archetipi, viziacci, voci di dentro e di fuori, per arrivare alla conclusione che ci sono molti modi per farsi da parte e per lasciarsi stare, sempre col dovuto nervosismo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Villa Pamphilj

Gioia Salvatori presenta ‘Cuoro’ al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, questa sera alle 21.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Villa Pamphilj

Argomenti discussi: Ecco qual è l’esercizio migliore per chi sta seduto tutto il giorno; Perché i muscoli si stancano più velocemente quando corri al freddo? 5 modi per vincere la fatica; 9 consigli di sicurezza invernale per godersi le attività all’aperto nella neve, nel freddo e nel nevischio; Piantedosi: Resort a 5 stelle in Albania per i poliziotti? Sono 80 euro al giorno per vitto e alloggio, la discussione sui costi è...

Esercizi per combattere se stessi Di e con Gioia Salvatori Con il Maestro Simone Alessandrini Domenica 1 febbraio h. 11.30 Info e prenotazioni: 065814176 [email protected] #teatrovillapamphilj #gioiasalvatori #tic #simonealessandrini #cranpi #es facebook