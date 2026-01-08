Tudor Juventus dopo la risoluzione il tecnico croato è già pronto a ripartire Ecco dove potrebbe allenare
Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus, il tecnico croato è già alla ricerca di nuove opportunità professionali. In questo articolo analizziamo le possibili destinazioni e le prospettive future per Tudor, considerando le sue esperienze e competenze nel calcio. Scopri quali sono le opzioni più plausibili per il suo prossimo incarico e come potrebbe ripartire dalla sua carriera.
Tudor Juventus, dopo la risoluzione del contratto il tecnico croato è già pronto ad iniziare una nuova avventura. Ecco dove potrebbe allenare. La Juve ha chiuso il capitolo, ma per Igor Tudor se ne potrebbe aprire un altro a stretto giro di posta. Dopo aver definito la risoluzione contrattuale che lo ha liberato da ogni vincolo con la società torinese, l’allenatore è finito subito nel mirino di diverse società internazionali. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, alcuni club stranieri hanno già contattato Tudor per offrirgli la guida tecnica. La volontà del mister è chiara: non intende restare fermo a guardare ed è pronto a tornare in panchina il prima possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
