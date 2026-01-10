Iran il Wall Street Journal | l' amministrazione Trump ha avuto colloqui preliminari su possibile attacco

Secondo il Wall Street Journal, l’amministrazione Trump avrebbe avviato discussioni preliminari riguardo a un possibile intervento militare in Iran. Tali interlocuzioni seguono le recenti minacce del presidente Donald Trump, che aveva dichiarato di considerare un attacco in risposta alla perdita di manifestanti da parte del regime iraniano. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione internazionale su possibili escalation tra Stati Uniti e Iran.

L'amministrazione statunitense avrebbe avviato "discussioni preliminari" su un possibile attacco contro l'Iran, dopo le ripetute minacce del presidente Donald Trump di colpire la Repubblica islamica nel caso in cui il regime uccida manifestanti. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti informate. I colloqui - secondo il quotidiano - si sarebbero concentrati sulla selezione di potenziali obiettivi militari; tra le opzioni allo studio figura un "attacco aereo su larga scala". Il giornale precisa tuttavia che, al momento, non vi sono segnali di un'azione imminente e che non sono stati mobilitati né mezzi né personale in preparazione di un'operazione militare.

