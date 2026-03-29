Trovato carbonizzato in casa a Sanza | 68enne vittima di un tragico incidente domestico

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto e carbonizzato nella sua casa nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo successivo a un incendio che ha interessato l'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Un uomo di 68 anni è stato trovato privo di vita e carbonizzato nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. Indagano i carabinieri di Sapri. Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Sanza, piccolo comune del Cilento in provincia di Salerno. Un uomo di 68 anni è stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione in via San Sebastiano, nel cuore del centro storico del paese. Il corpo, completamente carbonizzato, era all'interno dell'immobile da diversi giorni prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Stando alle prime valutazioni degli inquirenti, l'uomo — che abitava da solo — sarebbe stato colto da un improvviso malore nelle scorse giornate. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Trovato carbonizzato in casa a Sanza: 68enne vittima di un tragico incidente domestico Articoli correlati Muore in casa, trovato carbonizzato: il 68enne viveva da soloTempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trovato privo di vita nella propria abitazione un uomo di 68 anni, residente nel centro storico di Sanza, in... Tragico incidente domestico, perde la vita un 67enneUn grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 18. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trovato carbonizzato Temi più discussi: Ucciso a pochi metri da casa di uno dei killer: due arresti per l'omicidio Privitera, c'è anche il figlio di un boss; Catania, ucciso e carbonizzato in un regolamento di conti: due arresti; Ritrovato in auto carbonizzato, indagini serrate sulla morte di Francesco Loverso; Trovato morto dopo settimane Viveva in condizioni di fragilità. Muore in casa, trovato carbonizzato nel SalernitanoÈ stato trovato privo di vita nella propria abitazione un uomo di 68 anni, residente nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. Il corpo, completamente carbonizzato, giaceva all'interno del ... ansa.it Dramma a Sanza. Uomo trovato carbonizzato in casaDramma a Sanza dove ieri sera è stato ritrovato senza vita un uomo nella sua abitazione. Forzata la porta della casa nel centro storico, i Carabinieri della locale Stazione hanno trovato riverso a ... ondanews.it SANZA: UOMO TROVATO CARBONIZZATO NELLA SUA ABITAZIONE Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Sanza, dove un uomo è stato rinvenuto morto all’interno della sua casa nel centro storico. Il corpo, trovato riverso a terra e gravem - facebook.com facebook In #Libia, a #Janzour, un corpo carbonizzato è stato trovato nel bagagliaio di un’auto in fiamme, mentre le autorità avviano indagini in un contesto di persistente instabilità. x.com