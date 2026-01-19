Evangelion l' IA ruba il lavoro agli umani? Hideaki Anno risponde | Dobbiamo accettarlo

Recentemente, Hideaki Anno ha condiviso la sua prospettiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Conosciuto per il suo approccio rigoroso e riflessivo, il regista di Evangelion ha affermato che l’adozione dell’IA rappresenta una realtà da accettare, senza allarmismi. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione su come l’innovazione tecnologica possa influenzare il ruolo umano nel futuro.

Hideaki Anno: autore complesso, perfezionista e mai banale. In una recente intervista, ha delineato una visione destinata a far discutere. in merito alla scottante argomentazione sull'intelligenza artificiale. Il creatore di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, riflette sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria anime, sostenendo che si tratta di una tecnologia inevitabile. Secondo lui, l'AI potrebbe perfino sostituire parte del lavoro creativo umano, purché nel rispetto del copyright. Anno e la normalizzazione dell'intelligenza artificiale Intervistato da Forbes Japan, Hideaki Anno ha affrontato un tema che divide appassionati e addetti ai lavori: l'arrivo dell'IA nel processo creativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

