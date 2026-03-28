Trofeo Città di Jesolo risultati senior all-around | Italia terza! Rivivi l’evento su SPORTFACE

Da sportface.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Trofeo Città di Jesolo, le squadre italiane nella categoria senior hanno ottenuto un terzo posto nella gara all-around e nella prova a squadre. I risultati sono stati pubblicati ufficialmente e sono disponibili su SPORTFACE. L'evento ha visto la partecipazione di diverse nazioni e si è concluso con questa posizione per le rappresentative italiane.

Il Trofeo Città di Jesolo sorride all’Italia anche nella prova a squadre: le Azzurre chiudono al terzo posto. I risultati anche nell’individual È una serata piena di applausi per l’Italia a Jesolo, dove si sta disputando l’omonimo trofeo, arrivato alla sua diciassettesima edizione e che permette di seguire alcune le migliori atlete sulla scena internazionale. Tra le senior il dominio degli Stati Uniti è piuttosto evidente, sia nella competizione a squadre, sia nell’individual. Le americane si sono piazzate al primo posto con 160.933, mentre al secondo posto è spuntata la Francia con 160.798. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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