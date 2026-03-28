Trofeo Città di Jesolo risultati senior all-around | Italia terza! Rivivi l’evento su SPORTFACE

Durante il Trofeo Città di Jesolo, le squadre italiane nella categoria senior hanno ottenuto un terzo posto nella gara all-around e nella prova a squadre. I risultati sono stati pubblicati ufficialmente e sono disponibili su SPORTFACE. L'evento ha visto la partecipazione di diverse nazioni e si è concluso con questa posizione per le rappresentative italiane.

Il Trofeo Città di Jesolo sorride all’Italia anche nella prova a squadre: le Azzurre chiudono al terzo posto. I risultati anche nell’individual È una serata piena di applausi per l’Italia a Jesolo, dove si sta disputando l’omonimo trofeo, arrivato alla sua diciassettesima edizione e che permette di seguire alcune le migliori atlete sulla scena internazionale. Tra le senior il dominio degli Stati Uniti è piuttosto evidente, sia nella competizione a squadre, sia nell’individual. Le americane si sono piazzate al primo posto con 160.933, mentre al secondo posto è spuntata la Francia con 160.798. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ginnastica artistica, Trofeo Città di Jesolo: Italbaby di bronzo. Rivivi l’evento su SPORTFACELa sfida giovanile ha emesso la sua sentenza nel Trofeo Città di Jesolo per quanto riguarda la ginnastica artistica: bronzo per le Azzurre Emozioni... Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Contenuti e approfondimenti su Trofeo Città di Temi più discussi: Trofeo Città di Jesolo 2026: programma, orari, italiane e dove vedere in diretta tv e streaming • Ginnastica artistica; Ecco l’Italia che parteciperà al Trofeo Città di Jesolo 2026, classicissimo della Ginnastica Artistica Femminile; XIII Trofeo Citta di Jesolo - Finali; Trofeo Città di Jesolo - Manca pochissimo alla diciassettesima edizione dell’incontro internazionale di Ginnastica Artistica. Ginnastica Artistica a Jesolo: programma 28 marzo e come vederlaI l XVII Trofeo Città di Jesolo s i appresta ad accogliere le principali rappresentative della ginnastica artistica mondiale presso il Palazzo del Turismo. &nbs ... sportface.it Ginnastica artistica, Trofeo Città di Jesolo: Italbaby di bronzo. Rivivi l’evento su SPORTFACELa sfida giovanile ha emesso la sua sentenza nel Trofeo Città di Jesolo per quanto riguarda la ginnastica artistica: bronzo per le Azzurre ... sportface.it Si chiude la prima giornata del Trofeo Città di Jesolo! Gli Stati Uniti trionfano, l’Italia conquista il bronzo Le senior americane chiudono al comando con 160.933, argento per la Francia che resta in scia fino all’ultimo attrezzo con 160.798, mentre l’Italia (2) - facebook.com facebook