La squadra di Varese ha vinto contro Treviso con il punteggio di 91-86, ottenendo il terzo successo consecutivo. La partita si è conclusa con una fase finale senza errori, che ha permesso ai lombardi di allontanare gli avversari dalla zona retrocessione. La Nutribullet Treviso ha tentato di reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato negli ultimi minuti.

La Openjobmetis Varese ha centrato il terzo successo consecutivo sconfiggendo la Nutribullet Treviso per 91-86, grazie a una volata finale senza errori che ha allontanato i veneti dalla zona salvezza. Il pivot Nate Renfro si è distinto con 18 punti e un’efficienza del tiro quasi perfetta, mentre l’allenatore Kastritis ha gestito al meglio le sostituzioni decisive negli ultimi minuti. Questa vittoria non è solo un risultato sportivo, ma rappresenta un punto di svolta cruciale per la stagione lombarda, confermando come la costanza e la gestione tattica possano trasformare una squadra in una forza competitiva stabile. Con la pratica salvezza già archiviata con largo anticipo, la squadra può ora guardare oltre, puntando su obiettivi ambiziosi come l’accesso ai playoff o persino all’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese batte Treviso: 91-86 e la salvezza è certa

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