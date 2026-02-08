Trento corsaro e Pergolettese al tappeto | 1-2 Zona playoff sempre più vicina | gol e highlights

Il Trento Calcio 1921 ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Pergolettese, finendo 2-1. La squadra di Luca Tabbiani ha messo in campo personalità e organizzazione, portando a casa tre punti fondamentali per avvicinarsi alla zona playoff. La partita si è decisa con gol e occasioni che mostrano come il Trento stia crescendo e convincendo sempre di più.

Il Trento Calcio 1921 continua a crescere e a convincere. Sul campo della Pergolettese arriva una vittoria pesante, costruita con personalità, organizzazione e qualità, che certifica lo stato di salute della squadra di Luca Tabbiani. Un successo per 2-1 che vale il quarto risultato utile.

