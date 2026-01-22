È morto Donald Douglas aveva 92 anni | era stato l'ammiraglio Darcy in Bridget Jones e Vural in Doctor Who

È deceduto a 92 anni l’attore scozzese Donald Douglas, noto per aver interpretato l’ammiraglio Darcy nella serie di Bridget Jones e Vural in Doctor Who. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama televisivo britannico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dello spettacolo e per gli appassionati dei suoi personaggi.

Morto Donald Douglas, l'attore scozzese aveva 92 anni. Celebre per il ruolo nella saga di Bridget Jones, era stato anche uno storico volto di Doctor Who. Il decesso è avvenuto in Francia dopo una breve malattia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lutto per Bridget Jones: addio a uno dei volti più popolariÈ morto Donald Douglas, l'amato attore della saga di Bridget Jones: a darne l'annuncio è stata la famiglia tramite necrologio. donnaglamour.it

