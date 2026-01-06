Celentano compie 88 anni la figlia Rosita | Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40 Lui e mamma innamorati come il primo giorno

Adriano Celentano festeggia oggi, 6 gennaio, i suoi 88 anni. La figlia Rosita descrive il padre come una persona con una mente viva e giovane, nonostante gli anni. Celentano, artista e figura iconica della musica italiana, rimane anche un marito affettuoso e un padre presente, da oltre sei decenni al fianco della moglie Claudia Mori. Un compleanno che celebra una carriera lunga e una vita dedicata all’arte e alla famiglia.

Adriano Celentano compie 88 anni oggi, martedì 6 gennaio. A parlare di lui come artista, ma anche e soprattutto come padre premuroso e da 60 anni compagno amorevole della cantante Claudia Mori, è la.

