Trenini turistici licenze assegnate Ma il Comune impugna le sentenze

Il Comune ha deciso di impugnare le sentenze relative alle licenze dei trenini turistici, che erano state assegnate a due società. Dopo aver emesso le autorizzazioni, l’amministrazione ha contestato le decisioni giudiziarie e ha presentato ricorso. La disputa legale prosegue da diversi mesi, con il Comune che cerca di far valere le proprie ragioni nel contenzioso in corso.

Da una parte la ferma posizione di far valere le proprie ragioni nel contenzioso che ormai da mesi lo vede contrapposto a due società. Dall’altra, l’esigenza di conformarsi al diktat del Tar e, soprattutto, di fornire un servizio – peraltro molto gettonato dai turisti – in quest’avvio di stagione turistica. Così, sull’ormai annosa battaglia che sta caratterizzando l’assegnazione delle due autorizzazioni per l’espletamento di un servizio turistico con i trenini stradali, Palazzo civico – che solo due settimane fa aveva deciso di impugnare le sentenze sfavorevoli del Tar – ha deciso di affidare il servizio alle due società ricorrenti, la Happy Tour (in passato già titolare della licenza) e la Trenini Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trenini turistici, licenze assegnate. Ma il Comune impugna le sentenze Articoli correlati Leggi anche: La battaglia dei trenini turistici. Il Tar annulla gli atti del Comune. Autorizzazioni: tutto da rifare La battaglia dei trenini. Impugnate le sentenzeLa sentenza del Tar sembrava dovesse mettere almeno un punto sulla vicenda, che si trascina ormai da oltre un anno.