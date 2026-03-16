La battaglia dei trenini Impugnate le sentenze

La vicenda dei trenini vede coinvolte diverse parti e si protrae da più di un anno. Recentemente, sono state impugnate alcune sentenze emesse dal Tar, che avevano cercato di mettere fine alla disputa. La situazione si è evoluta con nuove azioni legali, mantenendo alta l’attenzione sulla controversia ancora in corso. Nessuna decisione definitiva è stata presa fino a questo momento.

La sentenza del Tar sembrava dovesse mettere almeno un punto sulla vicenda, che si trascina ormai da oltre un anno. Invece, la battaglia relativa all’assegnazione delle due autorizzazioni per l’espletamento di un servizio turistico con i trenini stradali, è ben lungi dall’essere definita. Ci ha pensato la giunta comunale spezzina, nei giorni scorsi, ad allungare di almeno un round la disputa che la vede contrapposta a due società, la Happy Tour – già titolare della licenza e oggetto di proroga – e la Trenini Costa Smeralda. Palazzo civico ha infatti deciso di impugnare al Consiglio di Stato le due sentenze con cui il Tribunale amministrativo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La battaglia dei trenini. Impugnate le sentenze Articoli correlati Leggi anche: La battaglia dei trenini turistici. Il Tar annulla gli atti del Comune. Autorizzazioni: tutto da rifare Il galletto Macron alza la cresta, le sentenze politiche dei giudici e la paladina dei rom: ecco il Podio dei peggioriAl primo posto del nostro Podio torna il galletto francese Emmanuel Macron che attacca la premier Giorgia Meloni.