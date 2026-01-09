Fcu in Altotevere disagi e proteste | Treni lenti e spesso in ritardo

Nel cuore dell’Altotevere, i pendolari affrontano quotidianamente ritardi e disagi sui treni, con stazioni in condizioni precarie e tempi di percorrenza ancora elevati, nonostante l’utilizzo di treni Minuetto. La situazione sta generando insoddisfazione tra studenti e residenti, che chiedono interventi concreti per migliorare il servizio ferroviario e ridurre i disagi.

"Il treno del mattino che porta gli studenti a scuola a Umbertide è spesso in ritardo, le stazioni sono ridotte male e i tempi di percorrenza, nonostante i Minuetto, sono ancora lentissimi". Gli utenti della Fcu in Altotevere tornano a lamentare alcuni disservizi e lo fanno attraverso Annalisa Costa, che dal 2017 segue le sorti della ex Fcu e dei servizi ad essa collegati anche con ruoli interni alle associazioni (come il Mosaico). A pochi giorni dalla ripartenza dei Minuetto Costa scrive una lettera pubblica all'assessore regionale Francesco De Rebotti e a Trenitalia: "Nonostante il ritorno in funzione dei treni elettrici, dopo anni di abbandono, la realtà quotidiana sui binari dell' Alta Valle del Tevere sembra non essere cambiata.

