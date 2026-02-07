Previsioni meteo tregua dalla pioggia a Milano e in Lombardia Ma dura poco | in arrivo nuovi fronti atlantici

Dopo una tregua temporanea, la pioggia torna a colpire Milano e la Lombardia. Il weekend si annuncia altalenante, con nuvole e qualche breve rovescio in arrivo, soprattutto sabato nelle zone orientali e nelle pianure. Domenica si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà di nuovo maltempo.

Milano, 7 febbraio 2026 – Freddo, poco. Pioggia, per ora sembra passata. Ma la situazione non resterà così a lungo, perché in Lombardia il weekend si prospetta dal meteo variabile, tra nubi irregolari e aperture; il tempo tuttavia non sarà del tutto stabile con occasione per qualche breve piovasco o rovescio, in particolare sabato sui settori lombardi orientali e basse pianure, mentre domenica a fine giornata avanzerà una nuova perturbazione. Attenzione: come segnala 3BMeteo, questo fronte porterà nuove precipitazioni sparse soprattutto lunedì, ma si tratterà dei fenomeni in genere modesti e frammentati.

