Tredicenne in psichiatria | il coltello e i social dietro

Un ragazzo di tredici anni, residente a Trescore Balneario, è stato coinvolto in un episodio in cui ha tentato di aggredire una docente con un coltello. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina. Attualmente si trova in un reparto di neuropsichiatria di un ospedale bergamasco, dove è sotto osservazione medica per una valutazione clinica.

Un tredicenne di Trescore Balneario, autore del tentativo di aggressione con coltellate contro una docente la mattina di mercoledì scorso, si trova attualmente ricoverato in un reparto di neuropsichiatria dell’ospedale bergamasco per sottoporsi a una valutazione clinica approfondita. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha già disposto il futuro collocamento del ragazzo in una comunità educativa, subordinando questa misura all’esito della perizia psichiatrica richiesta dalla Procura. L’inchiesta sta scavando nella storia personale del minore, rivelando una vita parallela che includeva l’ansia scolastica fin dalle elementari e un uso intensivo dei social network. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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