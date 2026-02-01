bologna un tredicenne minaccia i compagni di classe con un coltello

Un ragazzino di 13 anni ha messo paura ai suoi compagni in una scuola della periferia di Bologna. Pochi giorni fa, il ragazzo ha estratto un coltellino artigianale e li ha minacciati. Gli insegnanti sono intervenuti subito, e il giovane è stato fermato prima che potesse fare del male a qualcuno. La scuola sta collaborando con le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Dalla periferia di Bologna arriva una storia che inquieta e solleva interrogativi. In un periodo in cui il tema delle armi a scuola è più che mai al centro del dibattito pubblico, l’ennesimo episodio riaccende i riflettori su un problema che non può più essere ignorato. In una scuola media del capoluogo emiliano, durante il normale orario scolastico, una discussione tra compagni di classe ha preso una piega improvvisa e pericolosa. Nel corso del litigio, un ragazzino di 13 anni ha estratto dall’astuccio un coltellino che aveva costruito da solo. Un gesto che ha gelato l’aula. Gli insegnanti sono intervenuti con prontezza, riuscendo a disarmare il ragazzo e ad avvertire immediatamente i carabinieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un minorenne straniero ha minacciato alcuni compagni con un coltello in una scuola di Bologna.

Uno studente di una scuola media di Bologna ha preso un coltello artigianale e ha minacciato i compagni dopo una lite.

