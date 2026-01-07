Forte dei Marmi | guasto telefonico da un mese e mezzo Il Comune chiede i danni | E’ interruzione di pubblico servizio

A Forte dei Marmi, il guasto telefonico che perdura da oltre un mese ha causato disagi alla comunità. Il Comune ha riconosciuto l’interruzione come un danno al pubblico servizio e ha avviato le procedure legali per tutelare gli interessi della collettività. Questa situazione evidenzia l'importanza di intervenire tempestivamente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la continuità delle comunicazioni.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI A MONCALIERI MONCALIERI – Come ormai da tradizione, il nuovo anno porta con sé l’attesissima presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® – le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confo - facebook.com facebook

Forte dei Marmi, maxi-acquisizioni di magnati russi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.