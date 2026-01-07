Forte dei Marmi | guasto telefonico da un mese e mezzo Il Comune chiede i danni | E’ interruzione di pubblico servizio
A Forte dei Marmi, il guasto telefonico che perdura da oltre un mese ha causato disagi alla comunità. Il Comune ha riconosciuto l’interruzione come un danno al pubblico servizio e ha avviato le procedure legali per tutelare gli interessi della collettività. Questa situazione evidenzia l'importanza di intervenire tempestivamente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la continuità delle comunicazioni.
L'Amministrazione ha deciso di correre ai ripari ed ha "avviato le procedure necessarie per contestare l'interruzione del servizio pubblico e per tutelare gli interessi della collettività" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Forte dei Marmi, telefoni guasti da un mese e mezzo, la rabbia del Comune: “E’ interruzione di pubblico servizio”
Leggi anche: Rissa a bordo, treno costretto a fermarsi in stazione: 5 denunciati per interruzione di pubblico servizio
Deleghe ad Ambiente ed Ecologia: il Segretario generale attesta la piena compatibilità normativa; Ambiente ed Ecologia, il Sindaco integra le deleghe in Giunta: nuove competenze all’assessore Elisa Galleni..
Forte Marmi: Comune: guasto telefonico è interruzione pubblico servizio, chiediamo danni - Il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) ha "avviato le procedure necessarie per contestare l'interruzione del servizio pubblico e per tutelare gli interessi dell ... controradio.it
Forte dei Marmi, telefoni guasti da un mese e mezzo. La rabbia del Comune: “E’ interruzione di pubblico servizio” - Forte dei Marmi (Lucca), 7 gennaio 2026 – Il Comune di Forte dei Marmi ( Lucca) annuncia di aver “avviato le procedure necessarie per contestare l'interruzione del servizio pubblico e per tutelare gli ... msn.com
GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI A MONCALIERI MONCALIERI – Come ormai da tradizione, il nuovo anno porta con sé l’attesissima presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® – le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confo - facebook.com facebook
Forte dei Marmi, maxi-acquisizioni di magnati russi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.