Voto anticipato dopo il referendum Fazzolari spinge per le elezioni prima del 2027

Da thesocialpost.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il referendum, si intensifica il dibattito sul voto anticipato. Fazzolari propone di anticipare le elezioni rispetto alla scadenza del 2027, aprendo un confronto tra le forze politiche e le possibili conseguenze di questa scelta. L’analisi di Alessandro De Angelis analizza il contesto politico romano, evidenziando come questa ipotesi stia diventando una possibilità concreta nel panorama attuale.

L’analisi politica firmata da Alessandro De Angelis delinea uno scenario di grande fermento nei corridoi del potere romano, dove l’ipotesi di un ritorno anticipato alle urne ha smesso di essere una semplice suggestione per trasformarsi in un’opzione strategica concreta. Al centro di questa manovra ci sarebbe il sottosegretario Giovambattista Fazzolari, considerato il principale ideologo della comunicazione e della tattica di Fratelli d’Italia. L’idea di fondo è quella di capitalizzare il consenso derivante da una possibile vittoria al referendum sulla giustizia, trasformando l’esito della consultazione in un vero e proprio plebiscito a favore del governo guidato da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

voto anticipato dopo il referendum fazzolari spinge per le elezioni prima del 2027

