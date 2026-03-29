Il voto anticipato è un suicidio

In vista di possibili dimissioni del premier, il procedimento prevede che il Presidente della Repubblica possa affidare l’incarico a un nuovo governo. In Parlamento, alcuni deputati e senatori sono in attesa di raggiungere i requisiti per il pensionamento o sono certi di non essere rieletti. Il dibattito sul voto anticipato si concentra sulla sua eventuale efficacia e sui rischi di instabilità politica.

Alle urne, alle urne! A una settimana dalla sconfitta del referendum si moltiplicano gli appelli per tornare al voto. Lo suggerisce Francesco Giavazzi, professore della Bocconi ed ex consigliere di Mario Draghi ai tempi in cui il banchiere della Bce fu prestato alla politica e a Palazzo Chigi. Secondo il docente di politica economica, «a questo punto della storia, prendere tempo significa solo perdere tempo. E l’Italia oggi non può permetterselo». Non diversamente la pensa, o per lo meno questo è ciò che sostiene in pubblico, Matteo Renzi, il quale a SkyTg24 ha rilasciato la seguente previsione: «O Giorgia Meloni va a votare subito o sarà un declino costante». 🔗 Leggi su Laverita.info

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