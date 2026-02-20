I 6 Paesi che investono davvero nella transizione verde e chi sta rallentando

La decisione di investire nella transizione verde ha portato gli Stati Uniti e la Cina a cambiare le loro strategie economiche. Questi paesi hanno già messo in campo miliardi di dollari per sviluppare tecnologie pulite e rinnovabili. Nel frattempo, alcuni paesi europei e nuove economie energetiche rallentano, limitando i progetti di sostenibilità. La differenza tra chi accelera e chi si ferma si riflette nelle infrastrutture che si costruiscono e nelle risorse disponibili. La questione riguarda chi saprà adattarsi più velocemente alle nuove sfide energetiche.

Dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Europa e nuove economie energetiche, la transizione verde sta ridefinendo investimenti industriali e strategie geopolitiche. Analizzare dove vanno davvero i finanziamenti aiuta a capire dove si concentreranno crescita e opportunità nei prossimi anni. La transizione verde non si misura negli obiettivi, ma negli investimenti. Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata una priorità politica ed economica globale. Governi e aziende annunciano piani ambiziosi, target climatici e strategie di decarbonizzazione sempre più articolate. Ma la vera cartina di tornasole della transizione energetica non sono le dichiarazioni, bensì i flussi di capitale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

