Finalmente i nuovi tram a Roma | prima consegna a febbraio saranno 20 a fine 2026

Sono in arrivo a Roma i nuovi tram, con la prima consegna prevista per febbraio e un totale di 20 unità previste entro la fine del 2026. Dopo diversi rinvii e aspettative, questi mezzi rappresentano un passo importante per il potenziamento del trasporto pubblico nella città. La consegna del primo convoglio, inizialmente programmata per il 2025, si sta concretizzando in un percorso di miglioramento infrastrutturale.

Erano diventati una chimera. Si dovevano vedere sulle strade di Roma già nel 2025. Poi si sperava che la consegna del primo convoglio avvenisse entro l'anno giubilare. Ora, però, è stata fissata una data per la consegna del primo dei 121 tram Urbos acquistati dalla Capitale.

