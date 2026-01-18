Trofeo Sanmartinese foto e classifica della corsa di Campi Bisenzio

Ecco un'introduzione sobria e professionale: La 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese si è svolta a Campi Bisenzio, presso lo Stadio “Emil Zátopek”. L’evento, uno dei principali appuntamenti podistici toscani, ha visto una numerosa partecipazione e ha confermato il suo ruolo di rilevanza nel panorama regionale. Di seguito, sono disponibili le foto e la classifica della gara, che si è svolta domenica 18 gennaio 2026.

Campi Bisenzio, 18 gennaio 2026 – Un autentico successo di partecipazione e di contenuti ha accompagnato la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese, appuntamento ormai storico del calendario podistico toscano, andato in scena nello scenario prestigioso dello Stadio di Atletica "Emil Zátopek" di Campi Bisenzio. Trofeo Sanmartinese, le foto della corsa La manifestazione, gara agonistica dal forte valore simbolico, rinnova ogni anno la memoria dei Martiri di Valibona, giovani partigiani guidati dal campigiano Lanciotto Ballerini, caduti nei tragici fatti d'armi del gennaio 1944. Una corsa che non è soltanto competizione sportiva, ma anche testimonianza civile, capace di unire il gesto atletico al ricordo, la fatica alla coscienza storica.

Domenica 18 gennaio 2026, Campi Bisenzio ospiterà la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese, una tradizione podistica consolidata nel calendario UISP fiorentino. L'evento rappresenta un'occasione per la comunità di riunirsi attraverso lo sport, mantenendo vivo il ricordo e la partecipazione popolare. Una giornata dedicata alla corsa che ogni anno coinvolge appassionati e cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza locale. Leggi anche: 30 'N Piana, foto e classifica della corsa di Campi Bisenzio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Domenica 18 gennaio Campi Bisenzio – 44° Trofeo Sanmartinese I nostri volontari saranno presenti per garantire un ristoro senza glutine I podisti celiaci troveranno prodotti certificati senza glutine, per correre e ricaricarsi in tutta sicurezza!

