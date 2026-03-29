Tragedia in montagna a Valbondione 25enne muore sul Brunone

Domenica 29 marzo, in provincia di Bergamo, un giovane di 25 anni ha perso la vita durante un'escursione sulle Orobie, nel territorio comunale di Valbondione. L’incidente è avvenuto sul monte Brunone, coinvolgendo un escursionista che è stato trovato senza vita dalle squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Tragedia in montagna domenica 29 marzo. Un giovane di 25 anni è morto durante un’escursione sulle Orobie in territorio comunale di Valbondione. L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 11. Da Bergamo si è alzato subito in volo l’elisoccorso, in paese è stata allertata una squadra del presidio di Valbondione del Soccorso alpino. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Ancora poche le informazioni sulla dinamica, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone. Il giovane sarebbe precipitato: il corpo è stato recuperato nella zona impervia tra la valle del Salto e il rifugio Brunone. Seguono aggiornamenti. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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