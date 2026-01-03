Tragedia in montagna Tradito dal ghiaccio muore in un canalone
Un incidente in montagna ha causato la morte di Gianluca Lombardi, ex consigliere comunale di Como e imprenditore. Durante un'escursione da solo nel giorno di Capodanno, si è scivolato su un sentiero ghiacciato, finendo in un canalone. La dinamica dell’incidente evidenzia i rischi legati alle condizioni meteorologiche e al terreno montano, sottolineando l’importanza di attenzione e preparazione in ambienti naturali.
È scivolato lungo un sentiero, molto probabilmente a causa del ghiaccio. Gianluca Lombardi (nella foto), 53 anni, ex consigliere comunale di Como e imprenditore molto noto in città, era da solo il giorno di Capodanno, quando è morto durante un’escursione in montagna. Ad avvistare il suo corpo, precipitato in una zona impervia in Valle Aurina, Alto Adige, a circa 1300 m. di altitudine non distante dalla Val Pusteria, sono stati escursionisti passati da quello stesso tratto poco dopo, quando per Lombardi era troppo tardi. Secondo i soccorritori, sarebbe scivolato a causa del ghiaccio presente sul sentiero precipitando per quasi un centinaio di metri nella scarpata in un’area boschiva, e morendo sul colpo: sul posto sono intervenute le squadre della Guardia di finanza di Brunico, specializzate in soccorso alpino, e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, che lo hanno raggiunto ai piedi di un pendio e recuperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
