San Salvatore Telesino tragedia sul lavoro malore improvviso | muore operaio 25enne

Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a San Salvatore Telesino si è verificata una tragedia sul lavoro: un operaio di 25 anni, R., è deceduto a causa di un malore improvviso. L’evento ha suscitato grande attenzione e attenzione alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La notizia è ancora in fase di aggiornamento.

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a San Salvatore Telesino, dove un operaio di 25 anni, R.B., di origini indiane e residente nella Valle Telesina, ha perso la vita mentre si trovava all'interno del piazzale di un'azienda del posto, la Idroambiente. Si accascia davanti ai colleghi L'episodio si è verificato poco dopo le .

