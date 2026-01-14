Si sente male nel bosco in Valdicecina | salvato dai Vigili del fuoco

Questa mattina, un uomo di 85 anni ha avuto un malore mentre si trovava su un’altana nel bosco tra Ponteginori e Montegemoli, in Valdicecina. L’incidente si è verificato intorno alle 10 e l’uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto. La situazione è stata gestita con attenzione, garantendo la sicurezza del pensionato e il suo trasferimento in condizioni di assistenza adeguata.

Scuole senza riscaldamento, studentessa si sente male La denuncia... LEGGI L'ARTICOLO facebook

Ricoverato Fuksas a Firenze: si sente male dopo un incontro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.