Si sente male nel bosco in Valdicecina | salvato dai Vigili del fuoco
Questa mattina, un uomo di 85 anni ha avuto un malore mentre si trovava su un’altana nel bosco tra Ponteginori e Montegemoli, in Valdicecina. L’incidente si è verificato intorno alle 10 e l’uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto. La situazione è stata gestita con attenzione, garantendo la sicurezza del pensionato e il suo trasferimento in condizioni di assistenza adeguata.
Malore questa mattina intorno alle 10 per un uomo di 85 anni che si trovava su un'altana di circa 6 metri in un'area boschiva tra Ponteginori e Montegemoli, in Valdicecina.L’uomo è riuscito ad allertare i soccorsi e a fornire le coordinate della sua posizione. Sul posto sono intervenuti i Vigili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
