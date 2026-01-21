Si sente male nel cantiere e muore a 66 anni tragedia sul lavoro in Abruzzo

Tragedia sul lavoro in Abruzzo: un uomo di 66 anni, impegnato in un cantiere per la ristrutturazione a Castiglione Messer Raimondo, è deceduto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. L’incidente ha causato la morte dell’operaio, che stava svolgendo le sue mansioni in un contesto di lavoro. La notizia ha suscitato attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulle condizioni di lavoro nella regione.

Un operaio di 66 anni che stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione privata, è morto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. Come riporta l'Ansa, il 66enne del capoluogo abruzzese, è stato soccorso dai colleghi.

