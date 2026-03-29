Un ragazzo di 25 anni è deceduto questa mattina a Valbondione, nelle prealpi Orobie, mentre percorreva il sentiero che collega il rifugio Brunone alla vetta. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Valbondione in alta Val Seriana, provocando la morte del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Valbondione (Bergamo), 29 marzo 2026 - Un ragazzo di 25 anni è morto stamattina, domenica 29 marzo, sulle prealpi Orobie nella Bergamasca lungo il sentiero che porta dal rifugio Brunone al Brunone, nel territorio comunale di Valbondione in alta Val Seriana. Prima ricostruzione. Secondo una primissima ricostruzione il 25enne, del quale non sono ancora state diffuse le generalità, avrebbe perso la vita dopo un volo di un centinaio di metri. Il corpo è stato recuperato nella zona impervia tra la valle del Salto e il rifugio Brunone. L’allarme e l’intervento. L'allarme è scattato alle 11,15: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, il Soccorso alpino e l'elisoccorso del 118 di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia a Valbondione, ragazzo di 25 anni cade e muore sul Brunone

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