Tragedia a Valbondione 25enne precipita per 100 metri e muore sul Brunone

Domenica 29 marzo si è verificato un incidente mortale in montagna a Valbondione, nelle Orobie. Un ragazzo di 25 anni è precipitato da un’altezza di circa 100 metri mentre era impegnato in un’escursione e ha perso la vita sul Brunone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia in montagna domenica 29 marzo. Un giovane di 25 anni è morto durante un’escursione sulle Orobie, in territorio comunale di Valbondione. L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 11. Da Bergamo si è alzato subito in volo l’elisoccorso, in paese è stata allertata una squadra del presidio di Valbondione del Soccorso alpino. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Ancora poche le informazioni sulla dinamica, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Clusone. Il giovane, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, è precipitato dal sentiero per circa 100 metri. Il corpo, senza vita all’arrivo dei sanitari, è stato recuperato nella zona impervia tra la valle del Salto e il rifugio Brunone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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