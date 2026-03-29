Traffico Roma del 29-03-2026 ore 18 | 30

Nel traffico di Roma del 29 marzo 2026 alle 18:30 si segnalano lavori in corso lungo via di Ponte Galeria, che rimane comunque transitabile. Le condizioni della viabilità sono influenzate da questa situazione, mentre altre strade della città non presentano chiusure o limitazioni evidenti. La situazione potrebbe variare a breve a causa di eventuali interventi o imprevisti lungo il percorso.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria la strada è transitabile a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana questi lavori si protrarranno fino al 23 di aprile ricordiamo poi lavori sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in direzione del centro città frequente la formazione di rallentamenti e code e vanno avanti anche i lavori sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni per quanto riguarda il trasporto ferroviario proseguono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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