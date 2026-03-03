Traffico Roma del 03-03-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma alle 18:30 del 3 marzo 2026 presenta rallentamenti sulla Pontina tra Tor de' Cenci e Castel. Un veicolo in panne sta causando incolonnamenti in quella zona, influenzando la circolazione. La situazione è particolarmente critica in quella tratta, con molte automobili ferme o che procedono a passo d’uomo. Nessuna informazione su eventuali interventi in corso o altre criticità.

Luceverde Roma per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia molto trafficate la via Cristoforo Colombo e la via del Mare in direzione di Ostia con code rispettivamente da via di Mezzocammino a via di Malafede è dal raccordo a Vitinia ancora molto sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Nomentana alla Casilina in carreggiata esterna rallentamenti e code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana prorogato il termine dei lavori sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe i lavori lo ricordiamo comportano una riduzione