Alle 7:30 di questa mattina, nel traffico di Roma, si è svolta l'ultima domenica ecologica della stagione all’interno della fascia oraria prevista. La giornata, secondo le normative, prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti. La mattinata si presenta con traffico intenso in alcune zone della città, mentre le limitazioni sono state applicate come stabilito.

Luceverde Roma Buongiorno ultima domenica ecologica della stagione oggi all'interno della fascia verde stop Dunque ai veicoli fino alle 12:30 e poi di nuovo nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 nel pomeriggio dalle 16 alle 18 si svolgerà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli difficoltà saranno Dunque possibili sulle strade adiacenti nel corso della mattinata nelle varie parrocchie dei Quartieri domani per celebrare la domenica delle Palme sono in programma brevi processioni che localmente potranno creare temporanei stop al traffico intanto proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione di Pigneto e per questo motivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2026 ore 07:30

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