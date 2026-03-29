Traffico Roma del 29-03-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 29 marzo 2026, sulla diramazione di Roma nord si è verificato un incidente che ha causato code tra Castelnuovo di Porto e il raccordo. La congestione interessa le carreggiate in entrambe le direzioni, con rallentamenti che si estendono per diversi chilometri. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e le squadre di soccorso.

Luceverde Roma ben trovati sulla diramazione di Roma nord per un incidente code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare incidente anche su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Ci sono rallentamenti verso la tangenziale est ed è leggermente il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code tra Appia e Tuscolana nelle due carreggiate in centro due le manifestazioni €1 da Piazza Vittorio Emanuele II si sta muovendo verso Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Emanuele Filiberto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti manifestazione anche in piazza dei Santi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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