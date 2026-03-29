Alle 14:30 del 29 marzo 2026, si registrano congestioni sulla principale rete stradale di Roma. Il traffico risulta intenso in diverse zone della città, con rallentamenti e code visibili in vari punti. I dati indicano un aumento della circolazione rispetto alle ore precedenti, con alcune arterie particolarmente interessate dai rallentamenti. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

Luceverde Roma Bentrovati il traffico sulla principale rete viaria della capitale due le manifestazioni in programma per questo pomeriggio dalle 15 alle 18 un corteo da Piazza Vittorio Emanuele II si muoverà verso Piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Emanuele Filiberto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti poi dalle 16 alle 18 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli con possibili difficoltà sulle strade adiacenti Oggi ultima domenica ecologica vietato quindi transito all'interno della fascia verde questo pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 come sempre ci sono delle ricordiamo poi lavori sulla Salaria tra l'aeroporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-03-2026 ore 14:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

Traffico Roma del 14-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento si incontra a Forte traffico in via Gregorio VII in...

LACU Libero Ateneo Del Ciclismo Urbano Lezione 1

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Roma del

Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Ecco l’ultima domenica ecologica del calendario invernale: orari, deroghe e multe per il 29 marzo; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 28 e 29 marzo; Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni.

Traffico Roma del 29-03-2026 ore 11:30Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati situazione tranquilla Al momento so le strade della capitale questo grazie anche alle limitazioni in atto per la ... romadailynews.it

Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioniOggi, domenica 29 marzo a Roma, ci sarà il blocco del traffico. Infatti sarà in vigore l'ultima giornata ecologica e sarà interdetto il traffico veicolare all'interno della Ztl fascia verde di Roma ... romatoday.it

Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook

Domani blocco del traffico a Roma, c'è la domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe ift.tt/2hbX6lp x.com