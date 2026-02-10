Piacenza rilancia il turismo | un ex polo commerciale diventa hotel B&B tra storia e innovazione

Piacenza apre le porte a un nuovo hotel tra i Magazzini Generali. La città ha trasformato un ex polo commerciale in un B&B, portando nuova vita a uno dei suoi spazi storici. L’inaugurazione segna un passo concreto per rafforzare il turismo locale e offrire ai visitatori una soluzione ricettiva che unisce storia e modernità.

Piacenza accoglie un nuovo polo ricettivo nel cuore della città. B&B Hotels ha inaugurato una struttura ricavata negli storici Magazzini Generali in via Colombo, un intervento di riqualificazione urbana che mira a valorizzare un’area simbolo del commercio locale e a rilanciare l’offerta turistica del territorio. L’apertura, avvenuta il 10 febbraio 2026, è stata celebrata con la partecipazione di autorità locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il progetto, che ha coinvolto un investimento significativo da parte della catena alberghiera internazionale, ha restituito alla città un edificio di grande valore storico e architettonico, trasformandolo in un moderno hotel con 94 camere.🔗 Leggi su Ameve.eu

