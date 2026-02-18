Il lago di Como negli Epstein files | tra località celebri e hotel di lusso

Il lago di Como entra negli Epstein files a causa della pubblicazione di un archivio digitale che include anche indirizzi e dettagli di hotel di lusso sulla sponda occidentale del lago. Dal 2025, Jmail.world permette agli utenti di esplorare questa sezione dell’archivio, offrendo un modo semplice per accedere a documenti e comunicazioni legate alle indagini su Jeffrey Epstein. Tra le località coinvolte ci sono hotel di alta gamma frequentati da persone legate agli affari e allo spettacolo.

Nei documenti resi consultabili online compaiono citazioni di Lake Como, Bellagio, Varenna e Laglio. Nessun riferimento, per quanto emerso, è legato a presunti reati Da fine 2025 Jmail.world è diventato uno dei modi più semplici per esplorare una parte dei cosiddetti “Epstein files”: un archivio navigabile che riproduce l’esperienza di una casella email e indicizza documenti e messaggi collegati al caso Jeffrey Epstein, resi pubblici in vari rilasci. In questo contesto, chi sta curiosando tra i file prova spesso a cercare anche parole chiave legate all’Italia, e tra queste inevitabilmente - come illustrato dai colleghi di QuiComo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

