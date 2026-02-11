Stress e sonno | la routine serale come cura del benessere psicofisico in soli 10 minuti

In molte città italiane, come Caltanissetta, cresce la voglia di dedicare pochi minuti alla sera per rilassarsi e recuperare il benessere. Sempre più persone scelgono di seguire una semplice routine di 10 minuti prima di dormire, per ridurre lo stress e migliorare il sonno. Un gesto quotidiano che aiuta a ritrovare calma e riposo, lontano dalle preoccupazioni della giornata.

Dieci minuti per ritrovare il centro: la routine serale come antidoto allo stress. Caltanissetta e non solo: sempre più italiani cercano un rifugio nella quotidianità, un breve spazio di cura personale per contrastare lo stress e migliorare la qualità del sonno. La risposta? Micro-rituali serali, semplici gesti sensoriali che in soli dieci minuti promettono di riequilibrare mente e corpo. Un trend in crescita, alimentato dalla consapevolezza dell’importanza del benessere psicofisico in un mondo sempre più frenetico. La società della fretta e la riscoperta della cura di sé. La vita contemporanea è spesso sinonimo di ritmi incessanti e connessione digitale pervasiva, rendendo difficile separare la sfera privata dal mondo esterno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al museo si entra con la prescrizione medica, riconoscendo l’arte come strumento per promuovere salute e benessere.

