Tra ironia e battute Checco Zalone chiude il Bif&st 2026 Il siparietto ' da Oscar' con Decaro

Ieri sera si è conclusa l'edizione 2026 del Bif&st al teatro Petruzzelli, con un intervento di Checco Zalone caratterizzato da battute e ironia. Alla cerimonia sono stati premiati Luca Medici e Gennaro Nunziante, vincitori del premio ‘Arte del cinema’ per il film ‘Buen Camino’, che ha incassato oltre 76 milioni di euro. La serata ha visto anche un siparietto con l’attore e il sindaco della città.

L'ironia di Checco Zalone per chiudere l'edizione 2026 del Bif&st. Applausi e risate, ieri sera, al teatro Petruzzelli, con Luca Medici e Gennaro Nunziante, vincitori del premio Bif&st ‘Arte del cinema’ con il film ‘Buen Camino’, campione assoluto d'incasso con oltre 76 milioni di euro e 9,5 milioni di spettatori nelle sale cinematografiche. Battute, ma anche un siparietto con il presidente della Regione, Antonio Decaro: “Avete vinto tutto in questi anni. Cosa vi manca?” chiede il governatore ai due. E Zalone ammicca, “L'Oscar”, guardando il direttore artistico della kermesse, che d' Oscar (Iarussi) fa di nome. Assegnati anche i premi della sezione internazionale Meridiana. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tra ironia e battute Checco Zalone chiude il Bif&st 2026. Il siparietto 'da Oscar' con Decaro Articoli correlati BIF&ST 2026 al via: da Paola Cortellesi a Checco Zalone, tanti gli ospiti attesi a BariL’anteprima de Il Dio dell’amore, la commedia di Francesco Lagi sulla complessità delle relazioni sentimentali, con Vinicio Marchioni, Isabella... Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... CHECCO ZALONE è il miglior comico italiano! Contenuti utili per approfondire Checco Zalone Temi più discussi: Bif&st, Checco Zalone premiato a Bari: Città bellissima, torno volentieri; Che Bella Giornata di Checco Zalone torna in tv: cosa sapere su trama, finale e dov'è stato girato; Bif&st la chiusura | i vincitori i premi a Lino Banfi e Checco Zalone Bari teatro Petruzzelli. Checco Zalone premiato al Bif&st, 'bellissimo, volevo proprio vederla Bari'Con la sua immancabile ironia Luca Medici, ha accolto nel teatro Petruzzelli di Bari il premio Arte del cinema, conferito dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. È migliorata tanto ... tg24.sky.it Checco Zalone premiato al Bif&st 2026: «Bellissimo, volevo proprio vederla Bari» VIDEO«Questo è il premio? Bellissimo. Raramente appaio, non prendiamo premi, ma quando ci hanno detto che era a Bari ho pensato 'devi vederla questa città. E in effetti è bellissimà». Con la sua immancabil ... lagazzettadelmezzogiorno.it Checco Zalone e le soluzioni per il mutismo selettivo #ridere #RidereFaBene #comici #checcozalone - facebook.com facebook Checco Zalone premiato al Bif&st 2026: «Bellissimo, volevo proprio vederla Bari» - News x.com