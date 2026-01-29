Durante Maracanà, il conduttore Fabio Ravezzani ha detto che nessuna delle rivali dell’Inter si sente obbligata a vincere lo Scudetto. Secondo lui, la squadra di Inzaghi ha meno pressione rispetto alle altre e può giocarsi le sue chance senza troppi timori. Ravezzani ha anche commentato che l’Inter si presenta con una certa tranquillità alla corsa tricolore, mentre le altre squadre sembra abbiano più peso sulle spalle.

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla corsa al tricolore dopo l'ultima fase del nuovo format della Champions League di ieri, che ha visto Inter, Atalanta e Juventus andare ai playoff, mentre il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato. Ravezzani si è voluto fermare sui nerazzurri, riferendo che nessuna, Milan o Juve che sia, ha l'obbligo di vincere lo scudetto, a differenza dei ragazzi di Chivu.

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Nessuna delle rivali ha l’obbligo di vincere lo Scudetto come l’Inter”

Luca Stramaccioni commenta l'attuale corsa allo scudetto, evidenziando il grande equilibrio tra le squadre di vertice.

