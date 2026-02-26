“ Mi fermerei e mi curerei 15 anni fa, quando ero al top. Mi prenderei un anno sabbatico e poi ricomincerei a lavorare”. Se Sara Tommasi potesse tornare indietro agirebbe diversamente. “Così mi era stato consigliato” racconta a Diva e Donna. “Purtroppo, sono passati molti anni da quando mi sono curata a oggi, e quel tempo non lo posso più recuperare. Ma voglio lasciarmi alle spalle il periodo brutto, ormai non lo posso cancellare, ma posso andare avanti”. La nuova vita di Sara Tommasi. Oggi Sara Tommasi vive in Egitto, è sposata con il suo agente Antonio Orso e quando torna in Italia fa tappa a Terni, dove c’è la sua famiglia. Se pensa a diventare madre? “Per noi ci sarebbe l’opzione dell’adozione, perché io sono stata operata all’utero e la gravidanza sarebbe a rischio “, racconta, come riporta Il Messaggero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se potessi tornare indietro mi fermerei e mi curerei. Non posso cancellare quel periodo brutto, ma posso andare avanti”: così Sara Tommasi

Federica Sciarelli: «Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace. Dopo di me Chi l'ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare»Riproponiamo questa intervista a Federica Sciarelli, pubblicata sul numero 26-27 di Vanity Fair in edicola fino all'1 luglio 2025, tra le più...

Leggi anche: “A Gerry Scotti posso dire solo grazie, mi devo tirare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con lui I ritocchini? Mi sono rifatta il seno, ma in viso nulla”: così Samira Lui a Verissimo

Temi più discussi: Sara Tommasi: Se potessi tornare indietro mi farei curare. Mi piacerebbe fare qualcosa in tv con Valeria Marini; Runjaic: Se potessi tornare indietro non cambierei le mie scelte; Arisa: Se ci fossero stati i social Mia Martini non sarebbe morta, io ho trovato una via d'uscita; Quattro ragazzi, un viaggio nel Mediterraneo e ora Casa Sanremo: la band che canta Volare.

Se potessi tornare indietro mi fermerei e mi curerei. Non posso cancellare quel periodo brutto, ma posso andare avanti: così Sara TommasiOggi Sara Tommasi vive in Egitto, è sposata con il suo agente Antonio Orso e quando torna in Italia fa tappa a Terni, dove c’è la sua famiglia. Se pensa a diventare madre? Per noi ci sarebbe ... ilfattoquotidiano.it

Sara Tommasi: «Se potessi tornare indietro mi farei curare. Mi piacerebbe fare qualcosa in tv con Valeria Marini»Sara Tommasi è felicemente sposata con Antonio Orso, il suo agente. Vive in Egitto, a Sharm el-Sheikh, quando torna in Italia va nella sua Terni, la città in cui è nata ... ilmessaggero.it

Direzione Sanremo #sanremo26 #saratommasi - facebook.com facebook